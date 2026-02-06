Côte d’Ivoire : Cédric Tidiane Diarra élu vice-président de l’Assemblée nationale

Le député Cédric Tidiane Diarra a été élu vice-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, jeudi 5 février 2026, à l’issue du vote des députés en séance plénière à l’Hémicycle d’Abidjan-Plateau, sur proposition du président de l’Assemblée, Patrick Achi.

Sur sa page Facebook, Cédric Tidiane Diarra a exprimé sa gratitude envers le président de l’Assemblée pour la confiance accordée, ainsi qu’aux députés pour leur vote unanime. Il a également salué le soutien des populations de la circonscription 121 (Bako, Bougousso et Dioulatiedougou).

Le vice-président a profité de l’occasion pour remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour son leadership et sa vision. « Du terrain local à la scène nationale, l’engagement reste le même : servir le peuple ivoirien avec loyauté, responsabilité et humilité », a-t-il déclaré, affirmant se mettre « au service de la Nation ».

