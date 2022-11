Côte d’Ivoire: Cécilia la magie demande la main d’Anaconda en pleine émission (vidéo)

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik diffusée sur la 3 ce jeudi 24 novembre, Cécilia la magie, a profité pour faire sa demande en mariage à Anaconda, le célèbre animateur du moment.

Après ses nombreux messages d’amour à l’endroit de l’animateur Anaconda sur les réseaux sociaux, Cecilia la magie a décidé de passer à l’acte. Reçue ce jeudi sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3, la chanteuse a décidé de prouver à la face du monde que ce qu’elle ressent à l’égard de l’animateur Ivoirien Anaconda, n’a rien avoir avec le buzz comme certains le pensent.

Pour y parvenir, l’ex de Dougoutigui a confirmé ce jeudi face aux cameras de la RTI3 qu’elle est prête à tout pour épouser le chroniqueur. » Aujourd’hui je suis là et j’attends qu’il me dise quelque chose. Je veux être avec lui, je veux être la femme de sa vie ou même la deuxième femme. », a-t-elle déclaré.

Après avoir confirmé son amour pour une énième fois face à l’homme aux chapeaux singuliers, Cécilia a fait une demande à Anaconda. « Les filles ont honte de déclarer leur flamme mais moi j’ai déclaré la mienne et j’ai montré mon visage donc j’ai payé ma bague pour venir« , a déclaré la jeune femme avant de se lever pour se diriger vers le goat de l’émission à polémique.

De son côté, Anaconda qui affirme être dépassé par les évènements n’a pas refusé la bague de Cécilia. » Je vais prendre la bague. Je l’accepte, elle est très belle. Je vais te demander de me laisser le temps de réfléchir et voir dans quelle mesure on va s’engager dans une relation stable et sincère. Tu es une femme belle, et déjà, je suis fan », a déclaré Anaconda. Des propos qui ont fait couler les larmes de Cécilia la magie.