Côte d’Ivoire: « ce n’est pas mon 3è mandat, c’est le 1er mandat… », Alassane Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara a clairement fait savoir qu’il n’a jamais fait de troisième mandat en Côte d’Ivoire mais qu’il est actuellement à son tout premier mandat d’une nouvelle république.

Alors que les questions des violations constitutionnelles, de la mauvaise gestion et des mandats de trop sont au cœur de l’actualité en Afrique avec la recherche des différentes causes possibles des coups d’Etat, la côte d’Ivoire est souvent indexée par les observateurs qui estiment que le président Ouattara devrait s’inquiéter. L’homme est en train de faire un troisième mandat de fait à la tête du pays mais estime que la constitution révisée remet le compteur à zéro pour lui.

Dans un entretien avec RFI et France24, Alassane Ouattara a clarifié les concepts lorsqu’on lui a rappelé qu’il effectuait son troisième mandat consécutif à la tête de la Côte d’Ivoire. « Ah non c’est pas mon 3è mandat, c’est le 1er mandat de la 3è République. La constitution ivoirienne a été votée en 2016 et j’étais candidat en 2020», a confié Ouattara.

« J’avais dit que je ne serait pas candidat mais cela ne veut pas dire que je ne j’étais pas éligible. Des circonstances exceptionnelles m’ont amené à être candidat et aujourd’hui je suis soulagé de l’avoir de fait. C’était une décision difficile », a expliqué le président ivoirien. Il va sans dire, que s’il ne dit pas qu’il va le faire, Alassane Ouattara pourrait décider de se représenter pour un nouveau mandat et pour lui, cela ne serait pas anticonstitutionnel.