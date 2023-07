Côte d’Ivoire : Blé Goudé perd son procès contre un proche de Soro Guillaume

Franklin Nyamsi, qui était conseiller spécial de Guillaume Soro, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a récemment gagné en justice contre Charles Blé Goudé, président du COJEP.

Charles Blé Goudé, qui dirige le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), a subi une défaite judiciaire. Le vendredi 28 juillet 2023, sa plainte contre le professeur Franklin Nyamsi, conseiller spécial de Guillaume Soro, ancien député de Ferkessédougou, a été rejetée par la justice française.

Le 15 janvier 2021, l’ancien détenu de la prison de la Haye a intenté une action en justice en France contre l’agrégé de philosophie et l’activiste pro-Gbagbo, Arlette Zaté, pour « dénonciation calomnieuse et diffamation publique ». Après l’enquête, le proche de Soro Guillaume n’a pas été poursuivi par la justice française après l’enquête.

« Au vue des éléments, une décision de non-lieu sera rendue s’agissant des faits reprochés à Monsieur Franklin Nyamsi », a décidé la juge Marie-Claire Noiriel. L’avocate ivoirienne, Maître Affoussyata Bamba-Lamine, qui fait partie de l’équipe de défense du professeur Franklin Nyamsi, a remporté cette victoire.

Après cette décision, le président du Congrès panafricain pour la Justice et l’Égalité des Peuples, a quitté Abidjan pour l’Europe le samedi 29 juillet 2023. Aussi, cette opportunité permettra à Blé Goudé de rencontrer la diaspora ivoirienne et africaine en France et en Belgique.