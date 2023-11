Côte d’Ivoire: « aucun problème de discipline avec Wilfried Zaha », Emerse Fae

Membre du staff technique des Eléphants, Emerse Fae est revenu sur la non-convocation de Wilfried Zaha pour le rassemblement de novembre, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Et l’ancien international ivoirien a écarté tout problème de discipline avec l’attaquant de Galatasaray.

Sa non-convocation avait suscité beaucoup de réaction dans le pays. Wilfried Zaha avait été écarté de la liste des Eléphants pour le rassemblement de novembre, comptant pour les matchs face aux Seychelles (9-0) et contre la Gambie (2-0), à l’occasion de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Selon le sélectionneur Jean-Louis Gasset, l’attaquant de Galatasaray aurait affiché une certaine nonchalance à honorer sa convocation dans les temps. Ce que le staff n’a pas accepté. Une situation qui n’arrange visiblement pas le cas du joueur de 31 ans, à quelques semaines de la CAN 2023 en terre ivoirienne. Mais pour Emerse Fae, Wilfried Zaha a toujours la confiance du staff.

Invité par la radio privée ivoirienne Nostalgie, l’adjoint de Jean-Louis Gasset a assuré que l’ancien de Crystal Palace n’a aucun problème avec le groupe. « Un problème Wilfried Zaha ? Non. C’est vrai que tous les joueurs ont leurs caractères. Il y en a qui sont timides, y en a qui sont expressifs. C’est à nous les coaches de faire en sorte que tous les caractères des joueurs se mobilisent pour créer un groupe solidaire et assez performant pour aller gagner une compétition comme la CAN. Zaha n’est pas un problème. Ce n’est pas parce qu’on ne l’a pas sélectionné sur la dernière trêve internationale que Wilfried Zaha est un problème»; a déclaré l’ancien joueur de l’OGC Nice.

« Aucun problème de discipline «

Emerse Fae a par ailleurs apporté des clarifications sur l’absence de l’avant-centre ivoirien au dernier rassemblement. A ses dires, ce n’était pas un problème de discipline avec Wilfried Zaha. Plutôt un problème de « logistique ». Le club souhaitait que le joueur parte un peu plus tard, ce que le staff des Eléphants a refusé.

« Il n’y a eu aucun problème de discipline sur le dernier rassemblement avec Wilfried. C’est vrai qu’on n’a pas réussi à s’entendre sur son arrivée avec son club, mais il n’y a pas de problème Wilfried Zaha. Il est toujours sélectionnable pour la Coupe d’Afrique » a-t-il ajouté. Voila qui devrait rassurer tout le monde. Pour rappel, la Côte d’ivoire, hôte de la compétition, est logée dans le groupe A, avec le Nigéria, la Guinée Equatoriale et la Guinée-Bissau.