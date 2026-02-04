Benin Web TV
En Côte d’Ivoire, le vol Air France AF702, en provenance de Paris-Charles de Gaulle, a effectué mardi 3 février 2026 à 19h27 un atterrissage atypique à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Société
Côte d’Ivoire : atterrissage inhabituel pour un vol Air France à Abidjan
En Côte d’Ivoire, le vol Air France AF702, en provenance de Paris-Charles de Gaulle, a effectué mardi 3 février 2026 à 19h27 un atterrissage atypique à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

L’Airbus A350, immatriculé F-HUVM, n’a pas pu rejoindre sa porte prévue et a terminé sa course sur une bretelle secondaire, provoquant inquiétude et confusion parmi les passagers. Certains ont craint une sortie de piste.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et aucun dégât majeur n’a été constaté. « Les 283 passagers et les 12 membres d’équipage ont été débarqués en toute sécurité », précise le Ministère des Transports et des Affaires Maritimes. Le vol retour vers Paris, prévu dans la nuit, a été annulé.

Selon des sources aéroportuaires, il s’agit d’un problème de positionnement au sol, et non d’un accident. L’avion a été tracté vers son point de stationnement habituel pour permettre le débarquement.

