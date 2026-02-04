Côte d’Ivoire : atterrissage inhabituel pour un vol Air France à Abidjan

En Côte d’Ivoire, le vol Air France AF702, en provenance de Paris-Charles de Gaulle, a effectué mardi 3 février 2026 à 19h27 un atterrissage atypique à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

En Côte d’Ivoire, le vol Air France AF702, en provenance de Paris-Charles de Gaulle, a effectué mardi 3 février 2026 à 19h27 un atterrissage atypique à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

L’Airbus A350, immatriculé F-HUVM, n’a pas pu rejoindre sa porte prévue et a terminé sa course sur une bretelle secondaire, provoquant inquiétude et confusion parmi les passagers. Certains ont craint une sortie de piste.

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et aucun dégât majeur n’a été constaté. « Les 283 passagers et les 12 membres d’équipage ont été débarqués en toute sécurité », précise le Ministère des Transports et des Affaires Maritimes. Le vol retour vers Paris, prévu dans la nuit, a été annulé.

Publicité