Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko, l’opposant sans parti de masse que la justice ne lâche pas

Inculpé et placé sous contrôle judiciaire, Assalé Tiémoko apparaît comme l’un des rares opposants ivoiriens encore dotés d’un mandat électif et d’une forte présence médiatique. Sans grand parti derrière lui, le maire de Tiassalé dérange par sa capacité à imposer des sujets dans le débat public, dans un contexte où les principales figures de l’opposition sont affaiblies, exclues ou judiciairement contraintes.

Il n’est ni le chef d’un grand parti, ni un ancien président, ni un poids lourd du Parlement. Antoine Assalé Tiémoko, 51 ans, maire de Tiassalé, ancien député et président du mouvement Aujourd’hui et Demain la Côte d’Ivoire (ADCI), a pourtant été inculpé le 15 mai 2026 et placé sous contrôle judiciaire par le 8e cabinet d’instruction du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau pour diffusion de fausses nouvelles, trouble à l’ordre public et émission d’expressions outrageantes. C’est la troisième étape en moins d’un mois d’une procédure qui l’avait d’abord conduit à une audition de près de quatorze heures le 22 avril, puis à une interdiction de sortie du territoire le 11 mai. La question que soulève cette séquence n’est pas juridique : pourquoi cet homme dérange-t-il à ce point ?

Pour mesurer le phénomène Assalé Tiémoko, il faut d’abord regarder l’état de l’opposition ivoirienne en 2026. Les figures historiques qui auraient pu incarner une alternative crédible au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d’Alassane Ouattara sont, pour l’essentiel, hors-jeu institutionnel.

Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé demeurent radiés des listes électorales en raison de condamnations judiciaires. Soro est en exil, condamné à la perpétuité en 2021 pour tentative de coup d’État. Tidjane Thiam, president du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), a été exclu de la présidentielle d’octobre 2025 pour des questions de nationalité contestées, une décision qualifiée par son avocat de violation « grave des engagements internationaux de la Côte d’Ivoire ». Le PDCI a perdu la moitié de ses sièges aux législatives de décembre 2025 et compte désormais 32 députés. Treize de ses membres avaient été inculpés en octobre 2025 pour « complot contre l’autorité de l’État » après une tentative de marche d’opposition. Le PPA-CI de Gbagbo a boycotté les législatives et reste sans représentation parlementaire. En janvier 2026, Tidjane Thiam a annoncé une « restructuration » de son parti, reconnaissant implicitement une organisation fragilisée.

Dans ce paysage, Assalé Tiémoko est quasiment le seul opposant disposant encore d’un mandat électif – la mairie de Tiassalé, dans le département d’Agboville à 120 kilomètres au nord-ouest d’Abidjan – et d’une présence médiatique régulière, sans être englouti par les contraintes d’un grand appareil partisan.

Le profil d’un agitateur d’agenda

Ce qui distingue Assalé Tiémoko n’est pas sa base électorale, modeste, mais sa méthode. Journaliste d’investigation de formation, fondateur de L’Éléphant Déchaîné, il a construit sa notoriété sur la capacité à soulever des questions de gouvernance – gestion des deniers publics, hausse des taxes, conditions de vie, libertés civiques – et à les imposer dans le débat public avant qu’elles ne soient reprises par d’autres. Il ne dispose d’aucun élu à l’Assemblée nationale. Son mouvement est structurellement faible. Mais il occupe régulièrement l’espace médiatique et les réseaux sociaux avec une efficacité que des formations bien plus dotées en militants n’atteignent pas.

C’est précisément ce profil, celui d’un prescripteur d’opinion plus que d’un chef de parti, qui explique la réponse judiciaire. Une formation politique avec des dizaines de députés se combat dans les urnes et au Parlement. Un homme qui met des sujets à l’agenda sur YouTube ou dans des interviews se combat dans les prétoires.

Le contrôle judiciaire prononcé le 15 mai impose à Assalé Tiémoko des obligations dont les modalités exactes n’ont pas été rendues publiques. Il encadre ses déplacements et, selon des sources proches du dossier citées par Le Mandat Express, ses prises de parole publiques. Il ne le fait pas disparaître.

Assalé Tiémoko n’en est pas à sa première confrontation avec la justice. En janvier 2008, il avait été condamné à douze mois de prison ferme pour outrage à magistrat et diffamation envers le parquet, une décision qui avait valu une réaction de Reporters sans frontières. Il a survécu politiquement à cette condamnation et a été élu deputé puis maire de Tiassalé. Le contrôle judiciaire, mesure moins lourde qu’une mise en détention provisoire, ne clôt pas son parcours. Il l’entrave.

Ce qui est en revanche notable, c’est le calendrier. L’inculpation intervient six jours après qu’Assalé Tiémoko a déclaré sa candidature à la mairie de Cocody pour les élections municipales de 2028, lors d’un meeting aux Deux-Plateaux le 9 mai. Elle intervient également dans la période qui suit sa rentrée politique du 2 mai à Tiassalé. Le parquet n’a établi aucun lien public entre ces événements et les poursuites.

Cocody, un pari risqué dans un bastion PDCI

La candidature à Cocody dit quelque chose sur la trajectoire qu’Assalé Tiémoko se projette. Quitter Tiassalé, fief construit en deux mandats, pour briguer la mairie de la commune la plus riche d’Abidjan – et bastion du PDCI-RDA où Jean-Marc Yacé a été réélu aux dernières élections – est un pari à hauts risques. Il reconnaît lui-même que Cocody enregistre un taux d’abstention qu’il estime entre 80 et 90 % des inscrits, et que sa stratégie repose sur la mobilisation de ces abstentionnistes.

La logique est cohérente avec son profil. Assalé Tiémoko ne cherche pas à conquérir une base partisane établie mais à activer un électorat qui ne vote plus. Si ce calcul échoue, il perdrait l’unique mandat électif qui lui confère encore une légitimité institutionnelle. Sans siège de maire, sans siège de député, le leader de l’ADCI serait réduit à un rôle de commentateur politique, juridiquement encadré de surcroît.