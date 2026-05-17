Aurore Bergé envoie un SMS à Amir pour lui annoncer qu’il sera prochainement décoré

Amir, ancien candidat de The Voice et artiste connu du grand public, a annoncé ces dernières semaines l’annulation de concerts prévus à Tel-Aviv après des appels au boycott le visant. Dimanche 17 mai, le chanteur a partagé un message personnel qui confirme sa prochaine distinction au sein de l’ordre national du Mérite, signé par la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé.

Les annulations de spectacle interviennent dans un contexte de polémique : l’artiste a été accusé par certains mouvements de soutenir les actions d’Israël en Palestine, accusations auxquelles il a répondu sur le plateau de l’émission C à vous en rappelant son engagement pour le « vivre ensemble ». Sur ce plateau, il avait déclaré qu’il « s’est retenu longtemps d’évoquer ce boycott » et affirmé qu’il « a toujours parlé et chanté pour fédérer ».

Dimanche, Amir a publié la capture d’écran d’un SMS reçu d’un numéro inconnu, qui s’est avéré provenir du bureau d’Aurore Bergé. Le message évoque à la fois la proposition de nomination et la possibilité d’une remise de décoration en personne, marquant une étape institutionnelle distincte des débats publics qui l’ont affecté ces dernières semaines.

Nomination annoncée par Aurore Bergé

Dans le SMS relayé par l’artiste, Aurore Bergé écrit : « Cher Amir. Sur ma proposition, vous serez nommé dans les prochaines heures dans l’ordre national du Mérite. Merci pour les combats que vous menez avec tant d’engagements et de cœur. J’espère avoir le bonheur de vous décorer moi-même si vous le souhaitez. » Le message précise la nature de la démarche ministérielle qui conduit à une inscription sur la liste des personnes pressenties pour une distinction républicaine.

Amir a réagi avec émotion à cette annonce, partageant le texte du message et rendant hommage à ses proches. Il a notamment mentionné ses parents et écrit, selon le post qu’il a publié : « Ce vendredi matin, un numéro inconnu m’écrit. Et soudain, cette nouvelle… Je ne sais pas vraiment quoi dire, sinon merci. »

Le chanteur avait déjà reçu le titre de grade d’officier dans l’ordre des Arts et des Lettres, distinction rappelée dans ses remerciements. Dans le message public que l’artiste a publié pour annoncer la nouvelle nomination, il a ajouté : « Merci aux miens. Merci à vous pour la force, les mots, la présence dans cette année si particulière. Merci Madame la Ministre et merci la république. »

Le partage du SMS par Amir constitue la preuve qu’il figure parmi les personnes visées par la proposition ministérielle et atteste de la décision administrative en cours, telle qu’annoncée par la ministre déléguée elle-même.