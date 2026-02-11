Côte d’Ivoire : Ascoma investit dans la formation des cadres avec l’ESA Paris

Assurance en Afrique : Ascoma, premier réseau indépendant de courtage du continent, et l’École supérieure d’assurances (ESA) Paris ont officialisé, le 10 février à Abidjan, un partenariat centré sur la formation des cadres supérieurs du secteur assurantiel africain. Signée en marge de la 50ᵉ assemblée générale de la FANAF, cette collaboration vise à renforcer les compétences en gouvernance, transformation digitale et gestion des risques dans un marché confronté à des mutations rapides.

Assurance en Afrique : Ascoma, premier réseau indépendant de courtage du continent, et l’École supérieure d’assurances (ESA) Paris ont officialisé, le 10 février à Abidjan, un partenariat centré sur la formation des cadres supérieurs du secteur assurantiel africain. Signée en marge de la 50ᵉ assemblée générale de la FANAF, cette collaboration vise à renforcer les compétences en gouvernance, transformation digitale et gestion des risques dans un marché confronté à des mutations rapides.

La signature a eu lieu lors d’une cérémonie organisée à Abidjan, en présence de personnalités institutionnelles et professionnelles. Parmi les invités figuraient Mamadou Touré, ministre ivoirien chargé de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, ainsi que des représentants d’Ascoma et de l’ESA. Le protocole a été paraphé par Sophie Tardy, directrice pédagogique de la formation à distance de l’ESA, mandatée par le PDG Patrick Guézas, et par Mohamed Khalife, directeur général d’Ascoma, en présence de Farid Chedid, fondateur et PDG de Chedid Capital.

Lors de la signature, les intervenants ont présenté le partenariat comme une réponse opérationnelle aux exigences accrues de réglementation, à la complexification des risques et à l’intégration des technologies numériques dans les activités d’assurance. Les deux structures ont insisté sur la nécessité d’un effort coordonné pour développer des capacités managériales et techniques adaptées aux contextes locaux.

Publicité

Modalités, programmes et portée géographique

Sur le plan opérationnel, l’accord formalise la mise en œuvre et l’extension d’initiatives pédagogiques déjà engagées. Il prend appui notamment sur le programme « Manager de l’assurance », conçu pour former des cadres issus des différentes filiales d’Ascoma. Ce dispositif, déjà testé en interne, est annoncé comme l’un des volets prioritaires de la nouvelle coopération académique et professionnelle.

Les cursus proposés associeront des modules techniques et managériaux : intelligence artificielle appliquée à l’assurance, conformité réglementaire, management des risques et enjeux psychosociaux ont été cités parmi les thématiques intégrées aux formations. L’ESA apportera son expertise académique et ses supports de formation à distance pour compléter les approches pratiques développées par Ascoma sur le terrain.

Le partenariat vise par ailleurs à donner une visibilité institutionnelle aux actions de développement des compétences menées par Ascoma et à structurer des parcours de formation certifiants. Selon les éléments communiqués, l’initiative concerne des cadres supérieurs appelés à occuper des fonctions de pilotage et de gouvernance au sein des sociétés d’assurance opérant sur le continent.

Publicité

Ascoma, fondée il y a plus de sept décennies, revendique aujourd’hui un réseau de plus de 890 collaborateurs répartis dans 23 pays africains. L’ESA Paris, créée en 1980, figure parmi les établissements de référence en assurance, banque et finance, avec des programmes couvrant la conformité, le management des risques et les nouvelles technologies.