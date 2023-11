Côte d’Ivoire : Apoutchou National inconsolable après le match des Eléphants face aux Seychelles

- Publicité-

Le web humoriste ivoirien Apoutchou National est inconsolable depuis ce vendredi 17 novembre. Et pour cause, il a perdu un pari sportif suite à la victoire des Eléphants de la Côte d’Ivoire face aux Seychelles.

Apoutchou National, le fils de la comédienne ivoirienne Bleu Brigitte, qui est un accro des Paris sportifs, ne cesse de miser gros sur ses équipes favorites lors des matchs de football. Malheureusement cette fois ci n’était pas le moment favorable pour lui de gagner.

En effet, pour le match des Eléphants de Côte d’Ivoire contre l’équipe des Seychelles qui s’est déroulé le vendredi 17 novembre au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé et comptant pour la qualification de la Coupe du Monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’influenceur et chanteur ivoirien a misé une somme de 1.200.000FCFA pour la victoire de l’équipe nationale ivoirienne.

Malheureusement Apoutchou National a perdu cette forte somme. Et pour cause, il a misé pour une victoire des Eléphants de la Côte d’Ivoire avec une option de moins de 5,5buts au cours de la rencontre. Or les poulains de Jean-Louis Gasset ont écrasé les Seychelles avec un score de 9-0.

Avant même la fin du match, Apoutchou National avait commenté : « La Côte d’Ivoire n’a plus marqué 6 buts depuis 1900 to to, j’espère que ce n’est pas à cause de mon petit coupon vous allez marquer 6 buts dès ». Puis quelques temps après, il exprime sa déception à la fin du match. « Gardien de Seychelles là, va aller en enfer. Bâtard-là, tchia 9 zéro dans mon argent pardonnez, venez payer les tickets de mon concert j’ai plus l’argent », ajoute-t-il.

Il faut noter que c’est la deuxième fois que le fils de la comédienne Bleu Brigitte perd un pari sportif. Au cours du mois d’Avril dernier, il avait en effet parié 1 800 000 FCFA sur la victoire du Real Madrid face à Gérone et 2 000 000 de FCFA sur celle du FC Barcelone sur le Rayo Vallecano en championnat espagnol où les deux premiers se sont respectivement inclinés 4-2 et 2-1.