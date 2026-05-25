Alessandra Sublet revient dans C à vous et reçoit un hommage de Mohamed Bouhafsi

Le samedi 23 mai, Alessandra Sublet a fait une apparition remarquée sur le plateau de l’émission C à vous, marquant ainsi son grand retour dans ce programme auquel elle est étroitement liée. L’animatrice est venue présenter son nouveau projet intitulé « Trois + deux = Fiiiiiiiive« , suscitant un vif intérêt. Son passage a également été l’occasion pour l’équipe présente de souligner son rôle fondamental dans la naissance et le succès du talk-show, soulignant l’importance de ce retour aux origines qui résonne auprès des téléspectateurs et acteurs de l’émission.

Alessandra Sublet a été la première animatrice de C à vous, un rôle qu’elle a tenu pendant quatre ans avant de passer le relais à Anne-Elisabeth Lemoine. Durant son passage à la tête de l’émission, elle a largement contribué à en faire un rendez-vous incontournable du paysage audiovisuel français. Son départ en 2013 avait alors suscité beaucoup d’émotions. Lors d’un échange avec sa remplaçante, Alessandra avait expliqué qu’elle avait choisi de partir par désir de renouveau : « C’est une question d’envie. Moi, quand je n’ai plus envie, je me donne les moyens d’aller vers autre chose pour ressentir un petit peu d’adrénaline. Je ne me vois pas rester dans un costume trop étroit. Quand j’ai fait le tour, j’ai fait le tour.«

Cette décision n’a pas été facile à prendre, tant pour elle que pour son entourage. Alessandra a révélé avoir traversé des moments complexes où la pression et les doutes étaient intenses. Elle a confié : « Et c’est difficile. J’en ai chié, j’en ai chialé, c’est très dur. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de rester dans ce costume d’animatrice, on est confortablement payé à la télévision. » Elle a toutefois affirmé que malgré les difficultés, elle était satisfaite de ce choix qui lui a permis de se renouveler professionnellement : « On commence à savoir faire son métier mais il n’y avait plus de challenges (…) Donc je suis passée à autre chose et je trouve ça formidable. Aucun regret.«

Un retour empreint d’émotion et de reconnaissance par ses pairs

Ce même week-end, c’est Mohamed Bouhafsi qui assurait la présentation de C à vous, en compagnie de Marine, sa consoeur. Lors de l’émission, il a tenu à souligner publiquement l’importance qu’a eue Alessandra Sublet dans le développement et le succès durable du programme. S’adressant à la nouvelle animatrice, il a déclaré : « Marine, je ne sais pas si vous le savez mais si je suis assis à cette place, c’est en grande partie grâce à Alessandra Sublet.«

Face à la modestie de Marine qui attribuait tout son mérite à son propre travail, Mohamed Bouhafsi a insisté : « C’est vous qui avez été la première à présenter l’émission pendant quatre ans avec succès, avec brio. Vous l’avez lancée, vous l’avez propulsée, et elle existe toujours 17 ans après. » Ces mots ont visiblement touché Alessandra, qui, très émue, s’est remémorée les débuts parfois difficiles avec la production et a évoqué un secretmaintenant bien connu : des karaokés organisés une fois par semaine, qui ont permis de souder une équipe avec une excellente entente.

Elle a également adressé des remerciements à toutes les personnes qu’elle a côtoyées et invitées, témoignant de l’enrichissement humain vécu au cours de son expérience : « Je souhaite à tout le monde dans sa vie un jour d’avoir une équipe aussi formidable, c’est une chance d’avoir été enrichie par tous ces invités. » Ce retour à C à vous s’inscrit ainsi comme une page importante réouverte après plusieurs années, mêlant souvenirs, projets et reconnaissance mutuelle.