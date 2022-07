Côte d’Ivoire – Affaire « Sorcellerie » : accusée, Emma Lohoues lance une sévère réplique

Depuis quelques temps, une bonne partie de l’actualité-people, du côté de Côte d’Ivoire, est occupée par l’affaire, dite de « sorcellerie », dans laquelle est empêtrée, Emma Lohoues. Après avoir balancé une première réplique, il y a une poignée de jours, dans le cadre de la destruction de ses biens personnels, la belle actrice ivoirienne est revenue à la charge, via un cinglant post, diffusé dans sa story Snapchat.

Emma Lohoues, l’ex-copine de DJ Arafat, est au centre d’une grosse polémique, depuis quelques temps. L’actrice ivoirienne est accusée par une restauratrice, de la commune abidjanaise de Yopougon, d’avoir contribué à la destruction de son établissement, au travers de pratiques mystiques, rapportait Abidjan Show.

Au média, la jeune femme a déclaré que la mère du petit Kobe, lors de son dernier passage dans son restaurant, y a laissé de mauvaises vibrations, qui auront été la source d’énormes difficultés, conduisant à la destruction de son restaurant. « Elle est très mystique. », aurait-elle confié.

Jusqu’à lundi dernier, Emma Lohoues s’était, probablement, inscrite dans une stratégie d’observation, en ne réagissant pas. La réplique de la jeune femme, l’une des plus célèbres influenceuses francophones, n’a, d’ailleurs, pas tarder à sortir.

Une menace à peine voilée ?

Alors que la polémique continue d’enfler et que les commentaires vont bon train, la célèbre influenceuse est sortie de son mutisme, pour remettre les pendules à l’heure. Au détour d’une publication dans sa story Snapchat, lundi dernier, Emma Lolo a envoyé un cinglant message, digne d’une menace, à ses détracteurs.

La femme d’affaires, dans sa réplique, a été, on ne peut plus claire. « Si je n’ai jamais fléchi le genou pour demander le mal de quelqu’un, c’est parce que toute personne, qui se mettra à genoux dans le but de me nuire, ne se redressera plus jamais. », a-t-elle posté, sans équivoque, lundi 25 juillet dernier.

Pour rappel, Emma Lohoues avait confié, en février 2021, avoir été l’objet d’attaques mystiques. « Vous avez essayé avec canari devant le spa ; après serpent, maintenant c’est chauve-souris … L’argent que vous prenez pour aller gbasser (marabouter) vos ami(e)s pour qu’ils aient des difficultés dans leurs vies ou pour attaquer leurs business, donnez-le aux marabouts pour travailler sur vous, afin que vous soyez quelqu’un aussi. », avait-elle soutenu.