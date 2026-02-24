Côte d’Ivoire – Affaire Jeffrey EPSTEIN : le FPI demande le limogeage de Nina KEITA

Le journal français « LE MONDE » rapporte dans son édition du 13 février 2026 que Nina KEITA, nièce du Président Alassane OUATTARA et Directrice Générale Adjointe de GESTOCI, apparaît 300 fois dans les trois millions de documents publiés le 30 janvier 2026 par le président américain Donald TRUMP, via la justice des États-Unis. Ces documents concernent l’affaire du pédocriminel américain Jeffrey EPSTEIN.

Selon le journal, Madame KEITA aurait agi comme intermédiaire pour EPSTEIN en Afrique et en Europe. La diffusion de ce dossier a déjà entraîné des démissions de plusieurs personnalités dans d’autres pays, liées à un réseau supposé de proxénétisme, pédocriminalité, blanchiment d’argent et chantage.

Face à ces allégations, le FPI dénonce le silence du Procureur de la République ivoirienne et demande l’ouverture d’une enquête judiciaire, tout en respectant la présomption d’innocence et la protection des victimes mineures. Le parti appelle également à une suspension conservatoire de Madame KEITA de ses fonctions publiques pour éviter tout risque d’ingérence politique.

Le FPI avertit que l’inaction des autorités judiciaires pourrait être perçue comme un aveu de complicité dans cette affaire qui ébranle l’image de la Côte d’Ivoire à l’international.