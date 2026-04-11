Côte d’Ivoire : 23 000 tonnes de cacao résiduel enlevées après les plaintes de planteurs

Le Conseil Café Cacao (CCC), l’autorité en charge de la filière ivoirienne, a annoncé cette semaine qu’il met à disposition 23 000 tonnes de cacao au profit de l’Organisation interprofessionnelle agricole (OIA). L’opération vise à écouler les derniers lots non vendus de la campagne principale, qui s’étend d’octobre à fin février.

Au début de l’année, l’État avait déjà débloqué un important soutien financier — 291 milliards de francs CFA, soit environ 451 millions d’euros — pour permettre la libération d’environ 100 000 tonnes de fèves entreposées dans les magasins de coopératives. Le CCC recense au total 1 430 structures coopératives sur le territoire.

Ces dernières semaines, des représentants de planteurs ont fait part de leur mécontentement, dénonçant des lenteurs et un manque de clarté dans le retrait des stocks. Plusieurs d’entre eux ont pointé du doigt des dysfonctionnements dans la sélection des opérateurs chargés des enlèvements.

Selon Pénartigué Soro, président de l’Association nationale des acteurs de la filière cacaoyère (Anacaci), certains acteurs non inscrits sur les listes du CCC auraient bénéficié d’enlèvements au détriment des coopératives dûment recensées. Face à ces critiques, la direction du CCC a précisé que les 23 000 tonnes concernent des planteurs enregistrés qui, jusqu’à présent, n’avaient pas livré leurs récoltes, a expliqué Yves Brahima Koné, directeur général du régulateur.

Mesures prises et perspectives

Le ministre de l’Agriculture, Bruno Koné, estime que les tensions ont été apaisées grâce à la mise en place de quotas attribués aux acteurs privés, tout en reconnaissant la présence de spéculateurs qui ont compliqué la gestion des stocks. L’OIA prévoit de lancer les premières opérations d’enlèvement dès le week-end à venir.

Cette mise en circulation des réserves cherche à résoudre les blocages logistiques qui ont freiné l’écoulement des fèves issues de la campagne principale et à redonner de la visibilité aux coopératives enregistrées par le Conseil. Les autorités insistent sur la nécessité d’un suivi rigoureux pour que les livraisons profitent bien aux producteurs identifiés.