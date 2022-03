Côte d’Ivoire: 2 ressortissants libanais arrêtés pour troubles à l’ordre public

Pour des actes de troubles à l’ordre public et de violences sur un chauffeur de taxi moto, deux ressortissants libanais ont été arrêtés par la police ivoirienne. Les mis en cause ont été auditionnés et transférés au Parquet.

Le mardi 15 mars 2022, au cours de la matinée, une vidéo circulait sur les réseaux sociaux dans laquelle on apercevait deux ressortissants de race blanche qui rouaient de coups un conducteur de taxi compteur, à hauteur du supermarché PRIMA Zone4. Selon les faits rapportés, les deux libanais ont accusé le chauffeur de taxi d’avoir frôlé leur véhicule et d’avoir mal conduit. Ils ont choisi de régler le problème par les muscles que de le signaler aux agents de police qui étaient postés à quelques mètres du supposé sinistre. Après vérification et constat, aucun impact n’a été visible sur leur véhicule.

La victime de l’histoire, le sieur N K A , 54 ans, ivoirien, chauffeur de taxi, a porté plainte contre les mis en cause pour violences et voies de fait. Les deux libanais à savoir M A, 31 ans, entrepreneur immobilier et A K 28 ans, commercial ont été identifiés et interpellés par la police au lendemain des faits, soit, le mercredi 16 mars 2022. Interrogés, ils ont reconnus les faits qui leur étaient reprochés.

Reconnaissant les faits de violences et de trouble à l’ordre public, les mis en cause ont été auditionnés et transférés au Parquet ce jeudi 17/03/2022 à 08 heures. Ce, en dépits d’une tentative d’arrangement honteux avec la victime.