Côte d’Ivoire : 100 tonnes d’or pourront être affinées localement dès 2027

La Côte d’Ivoire prévoit de mettre en exploitation au premier semestre 2027 une unité d’affinage d’or capable de traiter environ 100 tonnes à plein régime. L’installation, annoncée le 16 septembre à Abidjan par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, doit être implantée dans la capitale économique.

La raffinerie constitue le volet industriel de la Société ivoirienne des métaux précieux, la SIMEP. Son périmètre couvre aussi l’exploitation de mines semi-industrielles, un comptoir national d’achat d’or, la transformation, la commercialisation et la constitution d’un stock d’or pour le compte de l’État.

Le comptoir national doit agréger l’or issu de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle utilisant des procédés autorisés, en assurer la traçabilité puis organiser son acheminement vers l’unité d’affinage. L’objectif affiché est de mieux maîtriser les flux de la filière et de conserver davantage de valeur sur le territoire ivoirien.

Le ministère indique que StoneX accompagnera la commercialisation de l’or affiné sur les marchés internationaux. AlphaStream doit organiser le circuit de collecte, AVA prendre en charge la logistique et la sécurité, tandis que le World Gold Council doit contribuer à l’intégration de la SIMEP aux standards internationaux.

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La SIMEP est une société à participation financière publique. L’État et la SODEMI détiennent ensemble 49 % de son capital, tandis que la participation nationale atteint 70 %. Le gouvernement rattache ce dispositif à son objectif de faire de la Côte d’Ivoire le premier producteur africain d’or à l’horizon 2035.