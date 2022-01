Corruption au Bénin: une cellule d’analyse et de traitement des plaintes installée à la présidence

Le Secrétaire général de la présidence de la République et le Coordonnateur du Bureau d’analyse et d’investigation veilleront à l’opérationnalisation de la Cellule, a précisé le compte rendu du conseil des ministres.

Déterminé à poursuivre la lutte contre l’impunité, obstacle au développement du pays, le gouvernement a entrepris de nouvelles mesures pour la détection des actes répréhensibles et leur poursuite, en soutien aux structures existantes et dans le respect des textes en vigueur.

En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l’Etat persistent au sein de certaines structures de l’administration publique.

La lutte contre la corruption est un combat de longue haleine. Face à ce serpent de mer qui freine le développement du Bénin, le président Patrice Talon et son gouvernement décident de changer de stratégie. Désormais il est installé à la présidence de la République, une cellule d’analyse et de traitement des plaintes et des dénonciations.

