Corée du Sud: fraichement élu, Yoon Suk-yeol veut transférer le palais présidentiel

Le nouveau président, qui entrera en fonction le 10 mai prochain, déclare qu’il commencera à travailler dans l’enceinte du ministère de la Défense. « C’est une décision que j’ai prise pour l’avenir du pays », a-t-il déclaré, soulignant que l’enceinte de ce ministère est déjà pourvue des installations nécessaires en termes de sécurité. « Si je m’installe dans l’enceinte de la « Maison Bleue », je pense qu’il me sera plus difficile de me libérer du pouvoir impérial », a-t-il déclaré ajoutant que la « Maison Bleue » sera entièrement ouverte au public à partir du 10 mai.

