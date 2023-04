Corée du Sud: décès de la célèbre actrice Jung Chae-yul à 26 ans

Jung Chae-yul, mannequin et actrice sud-coréenne connue pour ses rôles dans les films tels que « Zombie Detective » et « I Have Not Done My Best Yet », est décédée à l’âge de 26 ans.

L’univers du cinéma Sud-Coréens est en deuil. L’actrice et mannequin sud-coréenne Jung Chae-yul est décédée chez elle à l’âge de 26 ans. Selon Star News, l’actrice a été retrouvée morte dans sa maison ce mardi 11 avril.

La triste nouvelle a été confirmée par son agence de gestion Management S dans une déclaration publiée mardi. Chae-Yul était surtout connue pour son rôle dans la série Netflix « Zombie Detective » et avait également joué dans la série K-drama « I Have Not Done My Best » et le film « Deep » en 2018. Elle devait apparaître dans la série télévisée « Wedding Impossible », dont la production a été interrompue suite à son décès.

« Notre Chae-Yul travaillait très dur. C’était une amie au cœur profond et cool. À mon avis, il est difficile de décrire avec des mots à quel point elle était incroyable en tant qu’actrice », a déclaré le PDG de Management S en larmes sur OSEN après avoir appris la nouvelle de la mort de Chae-Yul.

Dans la foulée, l’agence de gestion de Chae-Yul a demandé aux internautes de « s’abstenir de répandre des rumeurs et des rapports spéculatifs » sur la cause de sa mort, qui n’a pas encore été annoncée. La famille de Chae-Yul a également demandé que les funérailles se déroulent dans le calme et en toute intimité.

La mort de Jung Chae-yul a choqué la communauté du divertissement sud-coréenne et a suscité une vague d’hommages sur les réseaux sociaux. Les fans de la star ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et leur chagrin face à cette perte tragique.