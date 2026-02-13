Corée du Nord : Kim Yo Jong promet une « réponse terrible » en cas de nouvelle incursion de drones sud-coréens

Le 13 février, Pyongyang a mis en garde contre toute nouvelle incursion de drones en provenance du Sud, promettant une réaction vigoureuse en cas de reprise de ces événements. Cette mise en garde publique a été rendue publique dans un communiqué relayé par l’agence officielle nord-coréenne.

La déclaration, signée par Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen et personnalité éminente du régime, avertit que la République populaire démocratique de Corée n’hésitera pas à répondre avec force si sa souveraineté venait de nouveau à être enfreinte. Le ton adopté reflète une détermination à dissuader toute manœuvre perçue comme une provocation.

L’information a été diffusée via KCNA, le canal de communication habituel du régime, soulignant l’importance que Pyongyang accorde à cet incident et au message adressé à Séoul.

Accusations et enquête côté sud-coréen

Les autorités nord-coréennes affirment qu’un appareil de surveillance sud-coréen a été abattu en janvier à proximité de la zone industrielle de Kaesong, située non loin de la ligne de démarcation intercoréenne. Ce secteur, sensible sur le plan militaire et économique, est régulièrement au cœur de tensions entre les deux Corées.

De leur côté, les responsables sud-coréens ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’incident. Dans le cadre de cette procédure, des perquisitions ont été menées mardi au sein de bâtiments abritant des services de renseignement à Séoul, une démarche qui montre la volonté de Séoul d’examiner toute piste en profondeur.

Les développements récents alimentent une atmosphère de méfiance réciproque et illustrent la fragilité persistante de la situation le long de la frontière intercoréenne.