Corée du Nord : Kim Jong Un réélu à la tête du Parti des travailleurs

Kim Jong-un a été confirmé une nouvelle fois à la tête du Parti des travailleurs nord-coréen lors d’un congrès extraordinaire, a rapporté l’agence officielle KCNA ce lundi 23 février 2026. La réélection, largement anticipée, place de nouveau le dirigeant au poste de secrétaire général du parti au pouvoir.

Selon le communiqué publié par l’agence d’État, cette désignation résulterait de l’expression collective et sans réserve des délégués présents à la réunion. KCNA a présenté le résultat comme fidèle à la volonté générale des participants.

Ce rassemblement, exceptionnel par son caractère, intervient dans le cadre d’une tradition organisationnelle qui prévoit normalement la tenue d’un congrès tous les cinq ans. De fait, ces sessions constituent le principal forum du parti, où se cristallisent l’orientation politique et l’autorité du régime.

Les congrès du Parti des travailleurs servent également de tribune pour annoncer des évolutions stratégiques ou des remaniements au sommet de l’appareil dirigeant, des annonces qui peuvent avoir des répercussions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Un contexte sécuritaire déjà sous tension

Depuis le précédent congrès de 2021, la Corée du Nord a poursuivi l’accroissement de son potentiel nucléaire et multiplié les essais de missiles balistiques intercontinentaux, en dépit des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui en interdisent la réalisation.

La confirmation de Kim Jong-un à la tête du parti intervient donc dans un climat international marqué par l’inquiétude sur les programmes d’armement du pays, un élément qui continuera vraisemblablement d’attirer l’attention des observateurs et des instances diplomatiques.