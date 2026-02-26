Corée du Nord : Kim Jong-un conditionne une entente avec les États-Unis à la reconnaissance comme puissance nucléaire

Le guide suprême nord-coréen, Kim Jong-un, a affirmé que son pays pourrait établir des relations apaisées avec Washington à la condition expresse que les États-Unis reconnaissent son statut d’État doté de l’arme nucléaire, ont indiqué jeudi 26 février les organes d’information officiels.

Selon l’agence officielle KCNA, le dirigeant a souligné que si les autorités américaines acceptaient « l’état actuel » de la puissance nucléaire nord-coréenne tel qu’inscrit dans la Constitution et renonçaient à une politique qu’il qualifie d’hostile, il n’existerait pas d’obstacle à une entente entre les deux pays.

Ces déclarations interviennent alors que Pyongyang a organisé un défilé militaire, manifestation visible du pouvoir et des capacités armées du régime, pour marquer la tenue du congrès du Parti au pouvoir, qui s’est achevé mercredi, selon les médias d’État.

Au cours de ce rassemblement politique, Kim Jong-un a été reconduit à la tête du Parti en tant que secrétaire général, à l’unanimité, dimanche dernier. L’agence KCNA rapporte par ailleurs que les principaux officiers militaires ont proféré un serment d’allégeance à l’occasion de cette confirmation.

Renforcement interne et message extérieur

Le congrès quinquennal a également consacré une promotion importante au sein de l’appareil dirigeant : Kim Yo Jong, la sœur du leader et personnalité influente du régime, a vu son rang rehaussé, passant de directrice adjointe à directrice de département à part entière, selon les comptes rendus officiels.

Ce type d’événements — défilé solennel, renouvellement des fonctions au sommet et affichage de loyautés militaires — tient à la fois d’une démonstration de force destinée aux observateurs extérieurs et d’un mécanisme de légitimation interne pour consolider le pouvoir du clan dirigeant.