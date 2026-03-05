Corée du Nord : Kim Jong-un assiste aux essais d’un destroyer et d’un missile de croisière mer-sol

Le leader de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, a pris part cette semaine à des opérations d’essais navals et de lancement de missiles, a indiqué l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Le leader de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, a pris part cette semaine à des opérations d’essais navals et de lancement de missiles, a indiqué l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Selon le compte rendu diffusé par les médias d’État, Kim Jong-un a visité mardi 4 mars un destroyer de la série Choe Hyon, un bâtiment mis à l’eau l’an dernier et présenté par Pyongyang comme très modernisé.

La visite s’est poursuivie par la supervision, mercredi, d’un tir d’un missile de croisière conçu pour frapper des cibles depuis la mer vers le sol. L’agence a rapporté que l’essai avait atteint ses objectifs.

Publicité

Les autorités nord-coréennes ont encadré ces démonstrations comme des étapes de renforcement des capacités militaires maritimes et de frappe côtière, soulignant la mise en service progressive de nouveaux équipements.

Enjeux et portée des manœuvres

Ces mises en scène, relayées par les organes officiels, s’inscrivent dans une série d’exercices récents destinés à afficher la montée en puissance des forces navales du pays et la précision des vecteurs de frappe à courte et moyenne portée, selon le récit officiel.