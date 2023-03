Corée du Nord: Des gardes risquent l’exécution à cause de la veste tachée de Kim Jong-un

Certains gardes du corps nord-coréens risquent d’être tués pour avoir laissé le dirigeant Kim Jong-un sortir avec des vêtements tachés.

Après une année record d’essais d’armes et de menaces nucléaires croissantes de Pyongyang, Séoul et Washington ont renforcé leur coopération en matière de défense et ont donné le 13 mars le coup d’envoi de leurs exercices militaires conjoints les plus importants depuis cinq ans. Mais, lors d’un lancement de Pyongyang, le président dictateur et chef suprême a été photographié regardant par-dessus un balcon, avec une tache sur son tissu.

En effet, sa veste semblait couverte de marques blanches, et selon les nouveaux rapports de plusieurs médias locaux, le personnel de Kim pourrait être puni pour lui avoir causé une humiliation publique. Dans la foulée, l’expert nord-coréen Michael Madden a expliqué aux médias que les « responsables » du dysfonctionnement de la garde-robe de Kim Jong-un pourraient être condamnés aux travaux forcés, voire à l’exécution.

« Ma première réaction a été OMFG« , a-t-il déclaré sur son site Internet North Korea Leadership Watch. « Le personnel qui a irrité le chef suprême est généralement puni par des rétrogradations, des affectations difficiles ou une éducation ouvrière. Il est peu probable que quelqu’un se fasse tirer dessus pour quelque chose comme ça, à moins que le leader ne se sente particulièrement capricieux« , a-t-il ajouté.

Selon la même source, au cas où le dictateur se sentirait vexé, les personnes responsables de cet acte seront probablement envoyées sur un chantier de construction ou dans une ferme pendant un mois ou deux pour réfléchir à cette transgression mineure.

Madden, qui gère le site Web North Korea Leadership Watch, a déclaré que les gardes pourraient devoir écrire une lettre d’excuses pour réduire leur peine. Cependant, il a ajouté que Kim pourrait laisse tomber « puisqu’il est beaucoup moins sujet aux sautes d’humeur et aux problèmes de régulation émotionnelle que son père« .