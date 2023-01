Coppa Italia: Cremonese surprend Naples et file en quarts

Cremonese, pourtant très mal en point en Serie A, a éliminé Naples, aux tirs au but (2-2, 5-4 t.a.b.), en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie ce mardi soir. Les Grigiorossi se qualifient donc pour le tour suivant.

C’est la grosse surprise des huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Ce mardi soir, le Napoli, leader du championnat italien, accueillait Cremonese, 18ème de Serie A, au stade Diego-Armando-Maradona. Une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier qui a tourné à l’avantage des visiteurs, qui se sont imposés aux tirs au but (5-4) , après le nul (2-2) entre les deux équipes au terme du temps réglementaire et de la prolongation.

C’est Cremonese qui frappait d’ailleurs en premier dans ce duel. Juste après le quart de jeu, Charles Pickel ouvrait le score pour les visiteurs après une passe décisive de David Okereke (18e, 0-1). Touchés dans leur orgueil, les locaux réagissaient rapidement, et renversaient la situation en 5 min. Juan Jesus égalisait pour les locaux quelques minutes après la demi-heure de jeu (33e, 1-1), avant que Giovanni Pablo Simeone ne permette aux siens de prendre l’avantage dans cette rencontre (38e, 2-1).

Au retour des vestiaires, le Napoli tentait de tenir son résultat, mais se faisait surprendre en toute fin de partie. Cremonese trouvait ainsi les ressources pour égaliser à son tour grâce à Felix Afena-Gyan après un bon travail de Luca Zanimacchia (87e, 2-2). En prolongation, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence et il fallait donc passer par la fatidique épreuve des tirs au but. A ce jeu, ce sont les visiteurs qui se montrèrent les plus adroits, s’imposant 5 tirs contre 4. Les Grigiorossi disputeront donc les quarts de finale de la Coupe d’Italie.