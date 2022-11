COP 27 : le sommet pour le climat s’ouvre en Egypte, en présence de Romuald Wadagni et d’Aurélien Agbénonci

La 27e conférence mondiale sur le climat s’est ouverte en Egypte, lundi 07 novembre, en présence de dirigeants politiques du monde entier. Pour le compte du Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, et son homologue de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, ont effectué le déplacement à Charm e-Cheikh.

A compter de lundi 7 novembre, plus d’une centaine de chefs d’Etat et de gouvernement vont se réunir à Charm-el-Cheikh, pour cette 27e conférence mondiale sur le climat de l’ONU par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, et son homologue de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. Le président Patrice TUne conférence placée sous le signe de la pression pour accélérer et renforcer les engagements climatiques, alors que le réchauffement climatique s’emballe depuis plusieurs années. Les enjeux climatiques seront donc au centre des attentions des décideurs du monde entier.

Le Bénin représenté par deux ministres

Selon « Les Pharaons », le Bénin est représenté à cette conférence mondiale sur le climat par une forte délégation. Les ministres des affaires étrangères et des finances conduisent l’équipe avec l’appui des techniciens du ministère du cadre de vie. Le président Patrice Talon n’effectuera alors pas le déplacement sur l’Egypte.

« Toutes les crises sont importantes, mais aucune n’a autant d’impact » que le réchauffement climatique, dont les effets dévastateurs « ne vont qu’empire », a martelé dimanche, lors de l’ouverture formelle de la Cop27, Simon Stiell, le patron de l’ONU-Climat. Or, les pays sont loin de faire ce qui est nécessaire pour lutter contre le réchauffement.