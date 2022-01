Coopération militaire: des manœuvres navales annoncées entre la Russie, la Chine et l’Iran

Les navires de la marine russe réapprovisionneront également le port en vivres, en eau douce et en carburant, a précisé le bureau de presse. L’annonce de ces exercices militaires intervient dans un contexte toujours lourd de tensions entre Washington et Téhéran, mais aussi, de vives démonstrations de force entre l’OTAN et la Russie qui ont entamé cette semaine, le déploiement de leur troupe.

« Le groupe naval de la flotte du Pacifique composé du croiseur lance-missiles Varyag de l’Ordre des gardes de Nakhimov, du grand navire de guerre anti-sous-marin Admiral Tributs et du grand pétrolier Boris Butoma a jeté l’ancre dans la rade du port de Chabahar en République islamique d’Iran. Dans le port, la délégation officielle de la marine russe participera à une conférence de planification sur la tenue d’exercices navals conjoints de navires de combat de la Russie, de l’Iran et de la Chine », a rapporté le bureau de presse de la flotte du Pacifique.

