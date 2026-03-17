Coopération: les États-Unis offrent des équipements tactiques aux unités frontalières du Bénin

La représentation diplomatique des États-Unis au Bénin a procédé à la remise d’un important lot d’équipements tactiques au profit des Unités spéciales de surveillance des frontières.

Estimée à 350 000 dollars, soit environ 210 millions de francs CFA, cette dotation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays face à la menace terroriste en Afrique de l’Ouest.

Dans un environnement régional marqué par une instabilité persistante, notamment dans la zone sahélienne, les autorités américaines intensifient leur appui opérationnel aux forces béninoises. Les équipements remis, composés de matériels de sécurité et d’armement, sont destinés aux unités frontalières de la Police républicaine.

Cette assistance vient compléter un cycle de formations tactiques déjà financées par Washington au profit des agents béninois. L’objectif est clair : renforcer les capacités opérationnelles des USSF afin de permettre un passage effectif de la formation théorique à l’action sur le terrain, notamment dans les zones frontalières exposées aux incursions de groupes armés non étatiques.

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Au-delà du soutien matériel, les États-Unis affichent une volonté de favoriser une montée en compétence durable des forces locales. À terme, cette stratégie vise à accroître l’autonomie du Bénin dans la sécurisation de ses frontières, tout en réduisant sa dépendance à l’assistance extérieure en matière de défense.

Le choix des USSF comme bénéficiaires souligne le rôle central des forces de surveillance frontalière dans la stratégie sécuritaire du Bénin. À l’heure où la pression sécuritaire s’accentue au nord du pays, ces nouveaux équipements devraient permettre une surveillance plus efficace des zones sensibles et une capacité de réaction accrue.

Ce nouveau jalon de la coopération entre Cotonou et Washington confirme le positionnement du Bénin comme un partenaire stratégique des États-Unis dans l’architecture sécuritaire du golfe de Guinée.