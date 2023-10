Coopération: le Bénin obtient 41 milliards FCFA de l’Allemagne pour divers projets

- Publicité-

Le Bénin a participé à Berlin en Allemagne, à la 22ème session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes. À l’issue des travaux, le Bénin a reçu sur la période 2023-2025, une enveloppe financière globale de soixante-deux millions (62.000.000) d’euros, soit environ quarante et un milliards (41.000.000.000) de francs CFA.

Une délégation constituée de membres du gouvernement du président Patrice Talon a participé le lundi 30 octobre 2023 à Berlin (Allemagne), à la 22ème session des négociations intergouvernementales bénino-allemandes. La délégation béninoise présidée par le ministre d’État chargé de l’économie, des finances et de la coopération, Monsieur Romuald WADAGNI, est composée du Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Monsieur Raphaël Akotègnon, ainsi que de l’Ambassadeur du Bénin à Paris, Madame Corinne Brunet.

À l’ouverture des travaux, le Ministre d’État Romuald WADAGNI, chef de la délégation béninoise et le Secrétaire d’État parlementaire au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, Monsieur Niels ANNEN, chef de la délégation allemande, ont fait le point sur la qualité exceptionnelle des relations de coopération et d’amitié qui lient les deux pays et ont marqué leur engagement à poursuivre ce partenariat mutuellement avantageux.

Comme acquis pour le Bénin sur la période 2023-2025, une enveloppe financière globale d’environ soixante-deux millions (62.000.000) d’euros, soit environ quarante et un milliards (41.000.000.000) de francs CFA, sera consacrée à la mise en œuvre des projets de développement dans divers domaines.

- Publicité-

Ces fonds seront notamment investis dans l’amélioration de la bonne gouvernance et dans les domaines de la formation technique et professionnelle, la décentralisation, l’eau et l’assainissement, ainsi que la biodiversité et les énergies renouvelables.

Par ailleurs, deux (02) conventions de dons ont été signées à cette occasion. La première, d’un montant de vingt (20) millions d’euros, contribuera au financement de la construction de deux lycées techniques agricoles à Natitingou et à Cobly. La seconde, d’un montant de dix (10) millions d’euros, bénéficiera à la Fondation des Savanes Ouest Africaines (FSOA) dans le cadre de la gestion du Parc National de la Pendjari et du Parc W-Bénin.