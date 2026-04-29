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Coopération: Abdourahamane Tiani félicite Romuald Wadagni et marque sa disponibilité à travailler avec lui

Dans un message officiel daté du 27 avril 2026, le chef de l’État nigérien, Abdourahamane Tiani, a adressé ses félicitations à Romuald Wadagni à la suite de sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril dernier au Bénin.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Diplomatie
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Coopération: Abdourahamane Tiani félicite Romuald Wadagni et marque sa disponibilité à travailler avec lui
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Dans cette correspondance officielle référencée N°000081/PRN/CAB, les autorités du Niger saluent une « brillante victoire », soulignant un geste diplomatique à forte portée symbolique entre deux États voisins.

Au-delà des usages protocolaires, le message met en avant la volonté de Niamey de consolider durablement les relations bilatérales.
Le président nigérien y affirme sa « disponibilité entière et constante » à travailler de concert avec son homologue béninois afin de renforcer les liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays.

Cette prise de position, émanant d’un acteur central de l’Alliance des États du Sahel, est interprétée comme un signal favorable à la relance du dialogue sous-régional et à l’approfondissement des échanges politiques et institutionnels.

En somme, Abdourahamane Tiani a formulé des vœux de plein succès à Romuald Wadagni dans l’exercice de ses fonctions, saluant la « noble mission » qui lui incombe désormais à la tête de l’État.

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