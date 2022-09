Contrôle de la qualité des produits au Bénin: le gouvernement met en garde les ONGs

Le contrôle de la qualité des produits mis en vente sur le marché n’est pas du ressort des Organisations Non Gouvernementales (ONGs). Dans un communiqué en date du 31 août 2022, le ministère a fait ce rappel aux concernés, avec une mise en garde formelle.

Les structures non gouvernementales qui s’adonnent aux activités de contrôle de la qualité des produits sur le marché, s’exposent à la rigueur de la loi. Selon la ministre du commerce et de l’industrie, cette tâche relève normalement des prérogatives de l’Etat qui a délégué des agents assermentés pour la cause.

Aucune ONG ou associations de consommateurs ne doit donc se substituer aux agents assermentés de l’Etat dans cette activité. La ministre Shadiya Alimatou Assouman rappelle que toute personne non habilitée qui procède au contrôle de la qualité des produits sur le marché, s’expose aux sanctions prévues en ma matière dans le code pénal.