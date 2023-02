Contraint à l’exil par Faure Gnassingbé, l’archevêque Philippe Kpodzro dans un état critique

« L’archevêque émérite de Lomé en exil depuis 3 ans Mgr Kpodzro, 93 ans, était en réanimation loin du Togo » a révélé la journaliste Geneviève Goëtzinger sur twitter.

La santé de Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé, se dégrade de jour en jour. « L’archevêque émérite de Lomé en exil depuis 3 ans, Mgr Kpodzro, 93 ans, était en réanimation loin du Togo », a indiqué sur Twitter, la journaliste Geneviève Goëtzinger. Selon les informations rapportées par l’Agence de presse AfreePress, le prélat âgé de 93 ans a subi un malaise ce week-end depuis son exil suédois et a été admis en réanimation.

« Furieux, Faure veut me tuer, et je suis en exil forcé »

Au Togo, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, archevêque émérite de Lomé, avait choisi le camp de l’opposition, pour dénoncer la dictature, la mal gouvernance, et les nombreuses violations des droits de l’homme. C’est ainsi que le prélat était devenu persona non grata sur sa terre natale.

Le 28 avril 2021, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro a été exfiltrés pour la Suède par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). « Furieux, Faure veut me tuer, et je suis en exil forcé. Humanistes de tout pays, sauvez le Togo », a martelé Mgr Kpodzro dans une interview accordée à un média allemand. « Mon tort, c’est d’avoir conduit le Togo à l’alternance, après 54 ans des Gnassingbé, père et fils », a-t-il ajouté.

Du 1er juillet au 28 août 1991, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro a été invité à diriger la Conférence nationale dont le but était de résoudre la grave crise sociopolitique que traversait le Togo sous le régime de Gnassingbé Eyadéma, père de l’actuel président. La direction du Haut-commissariat de la République dont les travaux ont produit la Constitution togolaise de la quatrième république adoptée en 1992 lui a ensuite été confiée.