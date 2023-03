« Contente-toi de faire la différence avec ton travail », le précieux conseil de Marie-Paule Adjé à la jeunesse

Jeune entrepreneur et fondatrice de la marque MPA Cosmetics, Marie Paule Adjé a levé un coin de voile sur son parcours entrepreneurial. Elle l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

La belle animatrice et chroniqueuse ivoirienne télé, Marie Paule Adjé est également entrepreneur et fondatrice de la marque MPA Cosmetics. Dans un message posté sur sa page Facebook dans la matinée de ce samedi 04 mars 2023, elle a révélé un peu son parcours dans le monde de l’entrepreneuriat.

A l’en croire, elle a fait son entrée dans ce monde très jeune. « J’ai eu la chance de débuter dans l’entrepreneuriat très jeune « 19 ans » pour être plus précise. Je me suis retrouvée donc tôt face à des difficultés que je devais gérer comme une grande, il me fallait constamment réfléchir également à comment me démarquer dans mon boulot, comment attirer plus de clients, comment mieux gérer ma team … Plus je me suis concentrée sur mon activité, moins j’avais du temps pour les futilités, pour les sorties entre potes, pour parler de la vie d’autrui … », a laissé entendre la jeune journaliste.

Elle a poursuivi en manifestant sa gratitude à ses fans. « Et je suis reconnaissante envers cette petite entreprise qui finalement m’a enseignée tellement de choses, Waou !!! Aujourd’hui le stress de la gestion s’amplifie, l’amour du commerce également, j’ai finalement compris que je suis née pour ça ! Et grâce à cette communauté incroyable que j’ai, petit à petit j’avance… Mes bébés grandissent : mpacosmetics, mpaluxuryhair, mpamode_ Merci à vous encore une fois ! », dixit Marie-Paule Adjé.

Pour conclure, elle a invité ses pairs à ne pas perdre leurs objectifs de vu, mais de rester concentrer, malgré tous ce qu’ils traverseront comme difficultés. « Je suis loin de mes objectifs mais pour la petite expérience que j’ai, j’aimerais juste te dire que tu n’as besoin de rabaisser personne ou de chercher le buzz négatif afin d’attirer l’attention sur toi. Contente-toi de faire la différence avec ton travail et ta personnalité ! Étape après étape, tchoko tchaka pour toi va sortir. Continue de donner le meilleur de toi dans ce que tu as choisi ! », a-t-elle conseillé.