Conseil artistique de l’ADAC: Lionel Talon nommé pour un mandat de 3 ans

Le fils du président de la République, Lionel Talon figure dans le conseil artistique de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC). Il a été en conseil des ministres en sa session du mercredi 24 mai 2023.

Lionel Talon est appelé à mettre sa compétence et sa passion pour l’art au service du développement artistique et culturel du Bénin. Il a été nommé au sein du conseil artistique de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC).

Sa nomination a eu lieu en conseil des ministres en sa session du Mercredi 24 mai 2023 sur proposition du ministre du tourisme, des arts et de la culture, Jean-Michel Abimbola. Selon les informations de Banouto, le promoteur du centre communautaire EYA a été nommé au même titre que 10 autres personnalités du monde culturel. Le conseil artistique de l’ADAC est présidé par Florent Couao-Zotti. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de 3 ans.

- Publicité-

Pour rappel, le conseil artistique de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) a pour mission de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes et joue le rôle d’appui-conseil auprès de la direction générale et du conseil d’administration sur les questions d’ordre artistique.

Liste des membres

Coline-Lee Toumson-Vénité,

Diane Awunou,

Claude Borna,

Rachelle Agbossou,

Angela Aquereburu,

Franck Dossa,

Idelphonse Affogbolo,

Tony Coco-Viloin,

Lionel Talon,

José Pliya,

Florent Couao-Zotti.