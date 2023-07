«Connaissez-vous le nombre de personnes qui ont avorté au Ghana », S3fa défend Yvonne Nelson

- Publicité-

L’actrice ghanéenne S3fa a réagi à la récente sortie d’Yvonne Nelson, critiquée pour ses révélations sur son avortement. Et l’artiste a pris la défense de sa consœur.

Yvonne Nelson peut compter sur le soutien de S3fa. Lynchée sur les réseaux sociaux depuis la sortie de son livre autobiographique où elle a révélé avoir avorté après avoir découvert qu’elle était enceinte de Sarkodie, l’actrice a été défendue par la chanteuse ghanéenne. La signataire du label Black Avenue Muzik estime que l’avortement n’est pas grave et que ceux qui condamnent cet acte sont des hypocrites.

Dans une interview avec Graphic Showbiz, l’interprète de « E Choke » a affirmé qu’un certain nombre de personnes avaient pratiqué des avortements, mais critique publiquement ceux qui sont audacieux pour raconter leurs histoires.

« Connaissez-vous le nombre de personnes qui ont avorté au Ghana. Les gens qui critiquent Yvonne Nelson ont probablement fait pire qu’elle, mais ils sont ici en train de dire toutes sortes de choses à son sujet comme s’ils étaient innocents », a-t- elle déclarée.

Relancée par le journaliste sur la question de savoir si elle divulguerait avoir eu un avortement, la chanteuse a répondu cash que ce n’était pas un gros problème pour elle. « Si je dois écrire mes mémoires aujourd’hui et qu’il y a une partie où je dois inclure un avortement ou quelque chose de personnel sur ma vie, je n’hésiterai pas à ajouter cette partie de l’histoire de ma vie. À moins que je ne décide de ne pas écrire de livre, mais si je le fais, je ferai tout, y compris un avortement si je le faisais », a-t-elle assuré.

La nouvelle star de l’Afrobeats ghanéen

De son vrai nom Sefadzi Abena Amesu (née le 17 mai 1995), S3fa est une chanteuse et compositrice ghanéenne. C’est une musicienne afro-pop / afrobeats. Lancée en 2017 par Black Avenue Muzik (le directeur général de la maison de disques l’avait contactée via son compte Instagram), la jeune femme a sorti son premier single Marry me avec Jupiter. Depuis, elle ne cesse de collectionner les récompenses. En 2022, S3fa a remporté le prix Afrobeats de la chanson de l’année lors des Vodafone Ghana Music Awards avec sa chanson E Choke.

