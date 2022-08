Congo: l’artiste Reddy Amisi réagit aux rumeurs sur sa mort

L’artiste congolais Reddy Amisi, ancien membre du groupe Viva La Musica a réagi aux rumeurs annonçant sa mort supposée sur les réseaux sociaux.

Le leader de l’orchestre Casa de Canto, Reddy Amisi est bel et bien vivant. Il a démenti sa présumée mort dans une vidéo de 24 secondes ce lundi 29 août 2022. « Bonsoir ! les amis, il y a au moins une centaine de personnes qui m’ont appelé ici pour partager leur souci. Moi, Reddy Amisi, je voulais juste vous dire que je suis bien portant et que je vais bien. », a rassuré le chanteur congolais.

Dans son message l’artiste précise qu’il n’a aucun soucis sanitaire et qu’il se porte bien. « Je me porte bien, je suis bel et bien vivant. Je pardonne à tous les méchants qui ont propagé cette fausse information », a-t-il ajouté.

A noter que l’ancien musicien de Viva la Musica (1983 à 2001) devrait lancer ce mardi 30 Août 2022 son nouvel album intitulé « Bailo Canto ».