Congo-Brazzaville : l’UPADS sans candidat à la présidentielle appelle ses militants à voter

L’Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), principale formation d’opposition au Congo-Brazzaville, a choisi de ne pas investir de candidat pour la présidentielle à venir.

Les dirigeants du parti jugent que le contexte actuel ne permet pas d’organiser un scrutin répondant aux conditions de crédibilité requises, d’où leur décision de s’abstenir de proposer un candidat.

Pour autant, l’UPADS n’appelle pas au boycott collectif : dans un message adressé à ses militants vendredi 6 mars, le parti les a invités à se rendre aux urnes le 15 mars et à voter selon leur conscience.

Cette posture mêle donc refus institutionnel et respect de la liberté individuelle des sympathisants, laissant à chacun la responsabilité de son choix électoral.

Conséquences possibles