Congo-Brazzaville : Denis Sassou-Nguesso réélu pour un cinquième mandat

En fin d’après-midi, mardi 17 mars 2026, le ministère de l’Intérieur a rendu publique la proclamation des résultats de l’élection présidentielle organisée dimanche 15 mars au Congo-Brazzaville. C’est Raymond Mboulou, le ministre en charge, qui a annoncé officiellement la victoire du président sortant.

Les chiffres communiqués par les autorités attribuent à Denis Sassou-Nguesso 94,82 % des suffrages exprimés. Le taux de participation au scrutin est, selon ces mêmes données, de 84,65 %.

Ce verdict électoral autorise le chef de l’État à entamer un cinquième mandat à la tête de la République du Congo.

Le jour du vote, le 15 mars 2026, le président était présent à Brazzaville, où il a été photographié — une image reprise par les agences le jour même — avant que sa réélection ne soit confirmée deux jours plus tard.

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Suite et précisions

L’annonce officielle a été diffusée le 17 mars en soirée ; les rédactions attendent encore des éléments complémentaires sur le déroulement final du dépouillement et sur d’éventuelles déclarations des camps adverses.

Les services d’information indiquent que d’autres précisions seront publiées ultérieurement ; les équipes de Bénin Web TV suivront l’évolution de la situation et rendront compte des développements dès qu’ils seront disponibles.