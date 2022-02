Conflit Russie-Ukraine: Éric Zemmour appelle Emmanuel Macron à se rendre immédiatement à Moscou

L’Urgence désormais, est de faire taire les armes, a déclaré ce jeudi, le candidat d’extrême droite Éric Zemmour.

Dans un communiqué, le candidat à la présidentielle française, Éric Zemmour, a « condamné sans réserve, l’intervention militaire russe », et a appelé Emmanuel Macron, « comme l’avait fait le président Sarkozy en août 2008, lors de la crise géorgienne, à se rendre sans délai à Moscou puis à Kiev pour négocier un cessez-le-feu immédiat, la mise en place d’une médiation et d’une négociation de paix ».

Dénonçant une intervention militaire « injustifiable », Éric Zemmour indique que cette catastrophe aurait pu être évitée. L’Urgence désormais, est de faire taire les armes, dit-il. « Ce Conflit aura de lourdes conséquences pour l’Europe et pour la France, pour notre sécurité et pour notre prospérité ».

L’attaque militaire de l’Ukraine par la Russie semait la panique ce matin sur les marchés mondiaux, faisant chuter les bourses et s’enflammer les matières premières, pétrole et gaz en tête. La communauté internationale condamne une « agression » russe et appelle Poutine à replier ses troupes, à l’exception de la Chine, qui elle, refuse de condamner l’opération militaire de Moscou en Ukraine.