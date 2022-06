Conflit entre Israël et l’Iran: Cristiano Ronaldo impliqué malgré lui

La chaîne de télévision publique iranienne a diffusé des propos anti-israéliens attribués à la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, alors que les tensions entre les deux pays étaient montées d’un cran ces derniers mois.

La séquence de quelques minutes avait fait le tour des réseaux sociaux. Le 15 juin dernier, la chaîne de télévision publique iranienne avait diffusé des propos attribués à Cristiano Ronaldo qui évoquait ses prétendues opinions anti-israéliennes.

« Les fans de football israéliens, pour moi, sont les plus détestés. Je ne peux pas les tolérer. Je n’échangerai pas mes chemises avec des assassins », a cité la télévision publique. Cependant, il s’avère que le joueur n’a jamais tenu de tels propos.

Selon les informations, le média public iranien est allé prendre les images d’une vidéo de 2016 que Ronaldo a enregistrée pour Save The Children, l’organisation humanitaire basée à Londres et a modifié une partie pour en faire un contenu qui lui plairait. Dans la vidéo originale en anglais, le quintuple Ballon d’Or a plus tôt alerté sur la guerre civile en Syrie et ses conséquences avec des milliers d’enfants devenus orphelins du jour au lendemain.

« C’est pour les enfants de Syrie », déclare Ronaldo dans la vidéo. « Nous savons que vous avez beaucoup souffert. Je suis un joueur très célèbre. Mais vous êtes les vrais héros. Ne perdez pas espoir. Le monde est avec vous. Nous nous soucions de vous. Je suis avec vous. »

Le reportage de la télévision d’Etat montrait également un Cristiano Ronaldo montrant une pancarte où est écrit « Tous avec la Palestine ». L’image originale montre plus tôt l’ancien attaquant du Real Madrid tenant une pancarte indiquant « Tous avec Lorca », faisant référence au tremblement de terre de 2011 près de la ville espagnole de Lorca qui a tué neuf personnes. Le reportage de la télévision d’État a déclenché des moqueries et des critiques, les Iraniens accusant les autorités d’insulter leur intelligence.