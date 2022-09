Confection de la LEI: le Bloc Républicain salue le professionnalisme de l’Anip

Le Secrétaire Général à l’information, à la communication et Porte-parole du Parti Bloc Républicain (BR) a opiné sur la qualité du travail qu’effectue l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip), dans le cadre de la confection de la Liste Électorale Informatisée (LEI). Yanvier Yahouédéou a salué le professionnalisme des services de l’Anip, malgré les imperfections relevées.

Contrairement à son collègue et camarade politique, Assan Seibou, Janvier Yahouédéou est moins inquiet sur les imperfections relevées après l’affichage de la Liste Électorale Informatisée Provisoire (LEIP). Il a reconnu que les irrégularités dénoncées par Assan Seibou à Copargo, s’observent un peu partout, mais que cela ne « met pas en doute la qualité du travail qui est entrain d’être fait. Ça ne remet pas en cause la fiabilité de la Liste Électorale », a martelé le porte-parole du BR.

Pour le député Janvier Yahouédéou, il n’y a donc pas péril en la demeure. « Je dois saluer la qualité du travail réalisé ou que réalise l’Anip. On sent beaucoup plus de professionnalisme », a-t-il confié. Il a indiqué que les éventuelles incohérences et imperfections observées seront corrigées pour contribuer à l’amélioration. C’est en ce sens que l’Anip a décidé de proroger de 15 jours le délai d’affichage de la LEIP.

Plus de 6 700 000 potentiels électeurs sont déjà recensés sur la Liste électorale Informatisée Provisoire (LEIP). La LEIP va évoluer pour aboutir à la LEI, après l’intégration des corrections. Cette liste qui servira à l’organisation des législatives du 08 janvier 2023, sera transmise à la Commission électorale nationale autonome le 08 Novembre prochain.