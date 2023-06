Condamnation de Ousmane Sonko au Sénégal: l’opposition dénonce « un verdict sur commande »

Ce verdict sur commande est l’ultime étape du complot ourdi Macky Sall et ses sbires à l’encontre du principal opposant de ce pays Ousmane Sonko, a réagi ce jeudi, le parti d’opposition « Pastef Les Patriotes », à la condamnation de son leader à 02 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse« .

Après plusiuers reports, le verdict est tombé ce jeudi, pour Ousmane Sonko, le principal opposant de Macky Sall. Poursuivi pour viols et menaces de mort depuis 03 ans, le chef de file de l’opposition sénégalaise a finalement été condamné à 02 ans de prison ferme ce jeudi, pour « corruption de la jeunesse« .

Dans son communiqué ce jeudi, le parti de Ousmane Sonko a dénoncé « un verdict sur commande », ultime « étape du complot ourdi Macky Sall et ses sbires à l’encontre de Sonko« . « Jamais la République du Sénégal et les institutions de ce pays n’ont été autant bafouées souillées et désacralisées ! », souligne le communiqué, ajoutant que « la survie du Sénégal et des Sénégalais est en jeu ! ».

« PASTEF Les Patriotes dénonce vigoureusement ce verdict indigne d’un État de droit et demande la mobilisation de tous les patriotes sénégalais dès maintenant, partout au Sénégal et dans la diaspora, pour combattre par tous les moyens cette voyoucratie ! », peut-on lire dans le communiqué qui a invité « les forces de l’ordre et l’armée à se mettre du côté du peuple opprimé par Macky Sall ».

La condamnation à 02 ans ferme de prison éloigne de Ousmane Sonko tout rêve présidentiel. Le farouche opposant de Macky Sall et actuel maire de Ziguinchor est désormais écarté de la course à la présidentielle sauf revirement de dernières minutes. A noter que des manifestations sont en cours dans certaines villes du pays. On dénombre déjà des morts et blessés.