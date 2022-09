Concours d’entrée dans les lycées et EFMS: liste des membres des commissions de correction

Les différents membres des commissions de correction des concours d’entrée dans les lycées techniques, niveaux I et II et à l’école de formation médico-sociale, session d’août 2022, sont connus. C’est par une décision en date du 19 septembre, que le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a procédé à la composition desdites commissions.

Le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a créé des commissions chargées des travaux de correction des concours d’entrée dans les lycées techniques niveaux I et II et à l’école de formation médico-sociale, session d’août 2022.

A travers la même décision de création des commissions chargées des travaux de correction desdits concours, le ministre Kouaro Yves Chabi a procédé à la constitution des membres devant animer ces différentes commissions.

Selon la décision prise par le ministre, les commissions ainsi créées sont placées sous la supervision du ministre lui-même et sont composées d’un président, d’un vice-président, des membres et des superviseurs. Le Lycée technique industriel de Porto-Novo est le centre choisi pour accueillir les travaux de correction.

Les frais de fonctionnement des commissions sont imputables à la ligne budgétaire destinée à l’organisation des examens, concours et tests de l’EFTP. Voir ci-dessous la liste des membres des différentes commissions.

Membres des commissions de correction…