Concours d’entrée dans les LET: matières et calendrier de déroulement

Encore quelques jours et les candidats aux concours d’entrée dans les lycées d’enseignement technique (LET) vont affronter les épreuves. Le calendrier du déroulement de ces concours a été révélé par le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudoadinou.

Les candidats du niveau 1 aux concours d’entrée dans les lycées de l’enseignement technique, (LET) sont désormais fixés sur le calendrier de déroulement desdits concours.

En effet, les matières et calendrier de déroulement de ces différents concours ont été rendus publics depuis le 22 Août 2022 par le directeur de l’examen et concours (DEC). Ainsi, dès le 29 Aout prochain, les candidats feront face aux différentes épreuves auxquelles ils seront soumis.

Les candidats du niveau 1 et les candidats du niveau 2 titulaires du BEPC et inscrits pour les options F1, F2, F3 et F4 composeront le lundi 29 Août 2022. Par contre, tous les autres candidats inscrits notamment en STI, T, IMI, producteur multimédia, électronique appliquée, développeur web et mobile, G&, G2 et G3, comptable mercaticien, EFS, HR et Tourisme composeront le mardi 30 Août. Les candidats inscrits pour les concours d’entrée à l’école de formation médico-sociale (EFMS) vont composer le mercredi 31 Août 2022.

Il faut préciser qu’avec le problème d’adéquation formation-emploi avec son lot de sous emploi, le gouvernement encourage les apprenants à aller vers des formations techniques. Dans ce cadre, le président Patrice Talon et ses collaborateurs envisagent la construction de centres de formation technique et professionnelle dans toutes les Communes.