Concert de Tayc: arrêtée pour indécence vestimentaire, Liliane Mugabekazi libérée sous caution

Après 12 jours de détention, la Rwandaise Lilliane Mugabekazi a été relâchée sous caution, vendredi 19 aout, en attendant son procès. Elle a été arrêtée pour indécence vestimentaire, après avoir assisté presque nue au concert du chanteur franco-camerounais Tayc début août 2022 à Kigali.

La décision de libération sous caution devait être rendue mardi prochain, mais le tribunal a accéléré la décision de lui accorder la liberté sous caution. Mme Liliane Mugabekazi, 24 ans, a été arrêtée le 7 août pour avoir porté une robe transparente en public, ce qui est considéré comme un crime par la police rwandaise. Elle a passé 12 jours en détention.

Son arrestation a soulevé un tollé général et une pétition demandant sa libération avait reçu plus de 2000 signatures au moment de la mise sous presse. Liliane Mugabekazi a été arrêtée le 7 août après avoir assisté à un concert du populaire musicien français Tayc huit jours plus tôt, vêtue d’une robe transparente.

« Elle a assisté au concert en portant des vêtements qui révèlent ses parties intimes… des vêtements que nous qualifions de honteux », ont déclaré les procureurs, l’accusant d’avoir commis un « crime grave ». « C’est sur ces motifs graves que nous demandons au tribunal de placer Mugabekazi en détention provisoire pendant 30 jours ».

« Elle est soupçonnée d’avoir commis une indécence publique », a déclaré à l’AFP le porte-parole du parquet, Faustin Nkusi, ajoutant que le tribunal annoncerait mardi si elle bénéficierait d’une libération sous caution. « Le problème actuel de nos jeunes hommes et femmes qui boivent et se droguent jusqu’à l’inconscience, apparaissent en public littéralement nus est répréhensible », a tweeté Busingye, qui est maintenant l’ambassadeur du Rwanda en Grande-Bretagne.