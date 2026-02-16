Compositions officielles Football Al Ahly vs AS FAR Rabat

Ce dimanche, Al Ahly reçoit l’AS FAR pour la 6e et ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Peu avant le coup d’envoi, les staffs techniques des deux formations ont rendu publiques leurs équipes de départ.

Les compositions retenues pour le match d’aujourd’hui traduisent les choix tactiques des entraîneurs : voici les onze qui seront alignés sur la pelouse.

Compositions

Al Ahly aligne Mostafa Shobeir dans les cages ; la défense se compose de Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Yassin Marei et Ahmed « Kouka » Nabil. Le milieu de terrain sera occupé par Marwan Attia, Aliou Dieng, Mohamed Ali Be Rhomdane et Taher Mohamed Taher, tandis que l’attaque reposera sur Achraf Bencharki et Marwan Othman.

De son côté, l’AS FAR présente Ahmed Tagnaouti en gardien ; la ligne arrière est formée de To Carneiro, Y. Abdelhamid, Marouane Louadni et Fallou Mendy. Au milieu figurent Anas Bach, R. Hrimat, Abdelfettah Hadraf et Zine Derrag, avec Youssef El Fahli et H. Khabba en pointe.