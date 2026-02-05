Compositions officielles Atalanta Bergame – Juventus Turin, quart de Coupe d’Italie

Les quarts de finale de la Coupe d’Italie proposent ce soir une affiche intéressante entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin.

Le match débutera à 20h00 GMT et les deux staffs techniques ont d’ores et déjà officialisé leurs équipes de départ.

Retrouvez ci-dessous les formations retenues pour cette rencontre à élimination directe.

Atalanta Bergame : Carnesecchi en gardien, une défense composée de Scalvini, Djimsiti et Ahanor, Zappacosta sur le côté, De Roon capitaine au milieu, accompagné d’Ederson et Bernasconi. Devant, De Ketelaere est soutenu par Scamacca et Raspadori en attaque.

Juventus Turin : Perin occupe les cages, la charnière comprend Kalulu, Bremer et Gatti, Kelly complète l’arrière-garde. Au milieu, Thuram et Locatelli, ce dernier avec le brassard, sont associés à Conceiçao. Devant, Mckennie, Cambiaso et David forment le trio offensif.

Sur le papier, Atalanta aligne des éléments offensifs de premier plan avec Scamacca et Raspadori tandis que la Juventus mise sur l’équilibre de son milieu emmené par Locatelli et la puissance de joueurs comme Bremer en défense.