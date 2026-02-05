Benin Web TV
LIVE

Compositions officielles Atalanta Bergame – Juventus Turin, quart de Coupe d’Italie

Les quarts de finale de la Coupe d’Italie proposent ce soir une affiche intéressante entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin.

Le · MàJ le
Football
429vues
Compositions officielles Atalanta Bergame – Juventus Turin, quart de Coupe d’Italie
Publicité
1 min de lecture
Google News

Les quarts de finale de la Coupe d’Italie proposent ce soir une affiche intéressante entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin.

Le match débutera à 20h00 GMT et les deux staffs techniques ont d’ores et déjà officialisé leurs équipes de départ.

Retrouvez ci-dessous les formations retenues pour cette rencontre à élimination directe.

Publicité

Atalanta Bergame : Carnesecchi en gardien, une défense composée de Scalvini, Djimsiti et Ahanor, Zappacosta sur le côté, De Roon capitaine au milieu, accompagné d’Ederson et Bernasconi. Devant, De Ketelaere est soutenu par Scamacca et Raspadori en attaque.

Juventus Turin : Perin occupe les cages, la charnière comprend Kalulu, Bremer et Gatti, Kelly complète l’arrière-garde. Au milieu, Thuram et Locatelli, ce dernier avec le brassard, sont associés à Conceiçao. Devant, Mckennie, Cambiaso et David forment le trio offensif.

Sur le papier, Atalanta aligne des éléments offensifs de premier plan avec Scamacca et Raspadori tandis que la Juventus mise sur l’équilibre de son milieu emmené par Locatelli et la puissance de joueurs comme Bremer en défense.

Publicité

Articles liés

Coupe du Roi : Atlético Madrid domine le Real Betis en première mi-tempsCAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAFFootball – NPFL : Kun Khalifat FC de retour en championnatQatar Stars League J15 : Adam Ounas inscrit un but pour Al Shamal SC
Merci pour votre lecture — publicité