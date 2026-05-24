Le jeudi 21 mai, l’émission « Complément d’enquête » diffusée sur France 2 a consacré un reportage inédit à la montée en puissance des médicaments amaigrissants tels que Wegovy, Ozempic et Mounjaro. Intitulé « Trafic, business et fausses promesses : vos kilos valent de l’or« , ce documentaire avait pour objectif de décrypter les enjeux commerciaux et médicaux liés à ces traitements réputés pour favoriser une perte de poids rapide. Cependant, la publication non autorisée d’images d’une influenceuse n’ayant jamais utilisé ces produits a suscité une vive controverse et conduit la production à présenter des excuses publiques.

L’émission, portée par le journaliste Tristan Waleckx, en poste depuis plusieurs années, a creusé la thématique des pilules et injections minceur qui connaissent un succès grandissant, mais également un trafic illégal dans certains milieux. Ces traitements, commercialisés sous différents noms, font l’objet de débats sur leurs effets secondaires et les promesses marketing associées. Ce jeudi, à l’approche de la diffusion, la bande-annonce dévoilée sur les réseaux sociaux a mis en lumière le témoignage d’une influenceuse nommée Xiou Xiou, suivie par plus de 260 000 abonnés sur Instagram. Cette dernière a vivement réagi, affirmant que les images de sa transformation spectaculaire, affichant une perte de poids de 55 kilos, avaient été utilisées sans son consentement et de manière trompeuse, suggérant à tort un lien avec les médicaments évoqués dans le reportage.

Xiou Xiou a publié un message sur son compte personnel dans lequel elle dénonce clairement cette appropriation abusive de son image : « Vous avez créé une association directe et préjudiciable avec tous les traitements Wegovy, Ozempic et compagnie alors que c’est complètement faux. Ma transformation, je ne la dois qu’à moi-même. Je me suis battue pour perdre ces 55 kg. » Elle a exigé que l’équipe de « Complément d’enquête » retire ses images des supports de l’émission et présente des excuses, menaçant d’engager des démarches légales en cas de refus.

La production de « Complément d’enquête » reconnaît son erreur et présente ses excuses

Face à la réaction de l’influenceuse, quelques heures avant la diffusion du documentaire, la production a rapidement pris la parole via la plateforme X (anciennement Twitter). Dans un message officiel publié peu avant 18 heures, elle reconnaît avoir utilisé par erreur une capture d’écran du compte TikTok @xiouocey, bien que floutée, dans la bande-annonce du programme. Ce visuel, qui induisait en erreur en impliquant une relation factuelle entre la transformation de Xiou Xiou et les médicaments amincissants abordés, a été retiré immédiatement dès la prise de conscience du problème.

Le tweet de « Complément d’enquête » précise : « Une capture d’écran du compte TikTok @xiouocey préalablement floutée, a été utilisée par erreur dans la bande-annonce de l’émission ‘Trafic, business et fausses promesses : vos kilos valent de l’or!’ diffusée ce soir. Nous l’avons immédiatement retirée et nous présentons nos excuses pour cette méprise. » Cette communication vise à apaiser la controverse en reconnaissant l’absence d’autorisation et en corrigeant cette utilisation inappropriée.

Au moment de la publication de ces éléments, Xiou Xiou n’avait pas encore répondu à ces excuses publiques. La situation met en lumière les enjeux liés à l’usage des contenus sur les réseaux sociaux dans le cadre médiatique et la nécessité d’une vigilance accrue pour respecter les droits à l’image et la véracité des informations présentées au public.