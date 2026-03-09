Comores : les contractuels de l’hôpital El-Maarouf en grève pour de meilleurs salaires

Les personnels contractuels de l’hôpital de référence El‑Maarouf, à Moroni, ont lancé un mot d’ordre de grève ce lundi 9 mars, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse tenue la veille.

Les personnels contractuels de l’hôpital de référence El‑Maarouf, à Moroni, ont lancé un mot d’ordre de grève ce lundi 9 mars, ont-ils indiqué lors d’une conférence de presse tenue la veille.

Lors de cette rencontre avec les médias, les représentants des agents ont expliqué les raisons qui les poussent à interrompre le travail et ont exposé leurs principales revendications.

Ils exigent notamment une égalisation de leurs salaires avec ceux des fonctionnaires, une hausse de la prime de garde — actuellement de 6 euros — portée à 10 euros, l’ouverture de droits à une caisse de retraite et des améliorations substantielles des conditions de travail.

Publicité

Plusieurs professions au sein de l’établissement sont concernées par le mouvement, précisent les organisateurs. Ils ajoutent cependant qu’un service minimum sera assuré afin de couvrir les urgences médicales.

Les demandes et leurs implications

Pour les contractuels, l’alignement des rémunérations sur le statut de la fonction publique constitue la revendication centrale, accompagnée d’une demande précise sur la valorisation de l’astreinte. L’accès à un dispositif de pension et des locaux ou équipements plus adaptés font également partie des doléances formulées.

À l’occasion du point presse, les porte‑parole ont appelé à des négociations rapides pour trouver des solutions, tout en veillant à ce que les soins urgents restent assurés pendant la durée du mouvement.