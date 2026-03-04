Comores : le gouvernement explique les licenciements dans les aéroports secondaires

Le gouvernement des Comores a apporté une réponse officielle aux protestations lancées par des employés de l’aéroport d’Anjouan, récemment congédiés. Les évènements ont été abordés publiquement lors d’une conférence tenue à Moroni le mardi 3 mars 2026.

La ministre en charge des Transports a indiqué que la réorganisation décidée ne se limite pas à Anjouan mais concerne l’ensemble du réseau aéroportuaire national. Selon ses explications, la restructuration s’étend également à Mohéli ainsi qu’à la direction générale des aéroports des Comores (ADC).

Dans le détail communiqué par les autorités, 57 agents ont été remerciés à Anjouan. À Mohéli, 25 postes auraient été supprimés, tandis que la direction générale voit 9 emplois disparaître. Ces chiffres s’inscrivent dans un remodelage plus large des effectifs.

Au total, l’ADC conserverait 111 personnes sur les 205 qu’elle employait auparavant, d’après les données présentées par le gouvernement. Les responsables insistent sur le caractère contraint de ces décisions et réfutent toute motivation politique derrière ces coupes.

Motivations officielles et enjeux

Les autorités expliquent que ces ajustements ont pour but de garantir la viabilité institutionnelle de l’ADC face à des contraintes financières et organisationnelles. Elles assurent assumer pleinement la décision, la présentant comme une nécessité administrative plutôt qu’une manœuvre partisane.

La mesure soulève néanmoins des interrogations sur les conséquences opérationnelles et sociales, alors que des dizaines d’agents se retrouvent sans emploi et que la gestion future des aéroports doit composer avec un effectif réduit.